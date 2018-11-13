2018-11-13T16:46:15+03:00
Общество

Из-за снегопада закрыто движение по трассе «Дон» у Новочеркасска и границы с Краснодарским краем

Автоинспекторы призывают водителей воздержаться от поездок
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На трассе "Дон" сложная ситуация из-за снегопадаНа трассе "Дон" сложная ситуация из-за снегопадаФото: ГУ МЧС России по РО
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Автоинспекция Ростовской области распространила официальное сообщение о временном закрытии движения на двух участках трассы «Дон». Причина - сильный снегопад и метель. Речь идет об развязке в районе Новочеркасска (1038 км) и границе Ростовской области с Краснодарским краем.

- Введено временное прекращение движения пассажирских транспортных средств также на автодороге «Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск - Волгодонск», - пояснили в пресс-службе автоинспекции, добавляя, что это необходимо для ликвидации образовавшейся зимней скользкости.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными и осторожными при движении по федеральным и региональным автодорогам, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, ранее МЧС распространило штормовое предупреждение из-за сильного снега. В ближайшие 2-4 часа и до конца суток 13 ноября, ночью и утром 14 числа по Ростовской области количество осадков достигнет критерия опасное явление – очень сильный снег.

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