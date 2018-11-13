В МЧС объявили о штормовом предупреждении в Ростовской области из-за снегопада

СЕГОДНЯ 17:28 2018-11-13T17:28:48+03:00

Метель в регионе, по прогнозам, будет продолжаться как минимум до утра среды, 14 ноября

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Региональный главк МЧС выступил со спецсообщением в адрес жителей Ростовской области о том, что на Дону объявлено уже штормовое предупреждение из-за непогоды.

- Снег продолжит идти в ближайшие 2-4 часа — и до конца суток 13 ноября, а также ночью и утром среды, 14 ноября, - отметили в спасательном ведомстве. - При этом количество осадков достигнет критерия «опасное явлением» в виде «очень сильного снега». Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок, поскольку движение на дорогах затруднено. Но если все же пришлось выехать - за рулем следует быть предельно внимательными: возможны заторы, плохая видимость.

Ранее, напомним, «КП» - Ростов-на-Дону» сообщала о том, что из-за снегопада на федеральной трассе "Дон" ограничено движение пассажирского транспорта, а также введен режим повышенной готовности непосредственно в южной столице, поскольку, по данным муниципального департамента ГО и ЧС, плохая погода сохранится в течение всей текущей недели, причем снег будет сопровождаться еще и шквалистым ветром.