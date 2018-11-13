В Южном федеральном университете проходит форум по инклюзивному образованию

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-13T17:41:39+03:00

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Во вторник, 13 ноября, в Ростове-на-Дону открылся всероссийский форум с международным участием, посвященный инклюзивному образованию. Организатором мероприятия выступил Южный федеральный университет. На базе вуза успешно работает Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, так что ростовским исследователям есть что рассказать коллегам на эту тему.

Форум получил название «Международный диалог: инклюзия через всю жизнь». В течение трех дней ученые разных стран будут делиться друг с другом своим опытом в области инклюзивного образования. Наряду с представителями крупнейших российских вузов с докладами на эту тему выступят гости из Испании, Кубы, Парагвая, Мексики.

Программа рассчитана на три дня и включает, помимо пленарного заседания, выставку специализированного оборудования для инклюзивного обучения, проектные сессии, практико-ориентированные лаборатории, круглые столы и неформальное общение. В рамках форума также планируется подписание договоров о сотрудничестве. Дискуссия об инклюзивном образовании завершится в четверг, 15 ноября.