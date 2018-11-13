Василий Голубев и Виталий Кушнарев оценили строительство школы на 1100 мест

СЕГОДНЯ 17:49 2018-11-13T17:49:10+03:00

По словам застройщика, учебное заведение в Красном Аксае будет отвечать всем современным образовательным стандартам и отличаться передовым материальным оснащением

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В понедельник, 12 ноября, губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев посетили с рабочим визитом новый микрорайон Красный Аксай.

Глава Донского региона вспомнил, как два года назад закладывал первый камень в строительство детского сада в микрорайоне Красный Аксай.

- По саду, который мы с вами вместе закладывали, я полностью информирован, что сад был сделан с хорошим качеством и сегодня уже работает - он внешне и внутри очень неплохой. Я думаю, это показатель того, как нужно и можно строить объекты для детей, - отметил Василий Голубев.

По словам генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова, социальные объекты - неотъемлемая часть каждого проекта компании, и особое внимание уделяется именно образовательным учреждениям. К тому же сейчас в микрорайоне ведется активное строительство школы на 1100 мест. Учебное заведение будет отвечать всем современным образовательным стандартам и отличаться передовым материальным оснащением. По проекту школа будет состоять из четырех блоков разной этажности, которые соединят переходными коридорами и галереей. А во дворе учебного комплекса по плану расположится легкоатлетический стадион, круговая беговая дорожка и игровые площадки. Завершить строительство «ЮгСтройИнвест» планирует раньше намеченного срока, чтобы дети 1 сентября 2019 года смогли пойти уже в новую школу.

Глава региона оценил старания компании по созданию максимально благоприятной среды для комфортной жизни горожан. И подчеркнул, что только в подобном сотрудничестве бизнеса и власти удастся построить Новый Ростов.