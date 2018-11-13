2018-11-13T17:53:17+03:00
Политика

Губернатор Василий Голубев станет гостем радио «КП» - Ростов-на-Дону»

Глава региона ответит на вопросы журналистов
Александр СТЕПАНОВ
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Эфир с Василием Голубевым можно будет услышать в 19.00 в среду, 14 ноября. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.Эфир с Василием Голубевым можно будет услышать в 19.00 в среду, 14 ноября. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.
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В среду, 14 ноября, губернатор Ростовской области Василий Голубев посетит радиостанцию «КП» - Ростов-на-Дону» (89,8 FM) и в ходе часового эфира ответит на вопросы журналистов.

Как ожидается, в беседе будут затронуты темы внешнеэкономической деятельности донского региона - в частности, договоренностей, достигнутых в ходе визитов в Узбекистан и Францию, развития туризма, наследия ЧМ-2018 (в том числе, речь пойдет о застройке территории старого аэропорта и Левобережья), создания областной социально-экономической Стратегии-2030.

«Комсомолка» также попросит губернатора прокомментировать сложившуюся из-за снегопада сложную ситуацию с транспортным сообщением и изменение маршрутной сети Ростова-на-Дону.

Услышать эфир с Василием Голубевым можно будет в 19.05 в среду, 14 ноября, а также в 08.05 в четверг, 15 ноября.

Кроме того, запись радиопередачи будет доступна на сайте rostov.kp.ru.

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