В Ростове-на-Дону автобус врезался в припаркованные автомобили

СЕГОДНЯ 17:59 2018-11-13T18:01:19+03:00

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Обидное ДТП произошло сегодня, 13 ноября, в Ростове-на-Дону на остановке "Александровский рынок". Как сообщили очевидцы в социальных сетях, около 16:30 городской автобус № 55 врезался в припаркованные автомобили и заблокировал пять машин.

Вероятно, причиной аварии стала скользкая дорога. О пострадавших не сообщается, но в комментариях ростовчане активно сочувствуют невезучим автовладельцам.

Также в соцсетях есть сообщение о ДТП из-за скользкой дороги в Таганроге. Очевидцы сообщили, что сегодня на улице Лизы Чайкиной водитель легковушки не сумел затормозить и сбил девушку, которая переходила проезжую часть в положенном месте. Пострадавшая жива. Горожане призвали водителей не разгоняться при такой погоде.