2018-11-13T18:01:19+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону автобус врезался в припаркованные автомобили

О пострадавших не сообщается
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Обидное ДТП произошло сегодня, 13 ноября, в Ростове-на-Дону на остановке "Александровский рынок". Как сообщили очевидцы в социальных сетях, около 16:30 городской автобус № 55 врезался в припаркованные автомобили и заблокировал пять машин.

Вероятно, причиной аварии стала скользкая дорога. О пострадавших не сообщается, но в комментариях ростовчане активно сочувствуют невезучим автовладельцам.

Также в соцсетях есть сообщение о ДТП из-за скользкой дороги в Таганроге. Очевидцы сообщили, что сегодня на улице Лизы Чайкиной водитель легковушки не сумел затормозить и сбил девушку, которая переходила проезжую часть в положенном месте. Пострадавшая жива. Горожане призвали водителей не разгоняться при такой погоде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону местные жители нашли боевой снаряд времен ВОВ
В Ростове-на-Дону афишу на Новый год можно будет узнать по QR-коду
В Ростове-на-Дону из-за новогодних гуляний перекроют Большую Садовую
В Ростове-на-Дону к Новому году организуют праздничную акцию
В Ростовской области военная техника приведена в готовность из-за непогоды
В Ростовской области из-за снегопада планируют развернуть 200 пунктов обогрева
В Ростове-на-Дону концерты у главной городской елки будут идти каждый день
В Ростове-на-Дону главную городскую елку нарядят к 1 декабря
В Ростове-на-Дону 10 миллионов рублей потратят на праздничное оформление города
В Ростове-на-Дону на Новый год пройдет больше тысячи мероприятий
Губернатор Василий Голубев станет гостем радио «КП» - Ростов-на-Дону»
Василий Голубев и Виталий Кушнарев оценили строительство школы на 1100 мест
В Южном федеральном университете проходит форум по инклюзивному образованию
В МЧС объявили о штормовом предупреждении в Ростовской области из-за снегопада
Из-за снегопада закрыто движение по трассе «Дон» у Новочеркасска и границы с Краснодарским краем
Lada, Hyundai и Kia: В ЮФО стали чаще брать автокредиты
В Ростовской области из-за непогоды на двух дорогах ограничили движение общественного транспорта
Из-за десятибалльных пробок в Ростове-на-Дону таксисты взвинтили цены в два раза
Ростовские любители дрифта отпраздновали первый снег "фигурным катанием" на Театралке