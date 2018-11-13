2018-11-13T19:14:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Новый год пройдет больше тысячи мероприятий

В городской администрации рассказали о том, как будет проходить праздник в донской столице
Ольга ГОПАЛО
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В городской администрации рассказали о том, как будет проходить праздник в донской столице.В городской администрации рассказали о том, как будет проходить праздник в донской столице.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростове-на-Дону пройдет больше тысячи мероприятий на Новый год. Об этом журналистам рассказал начальник Управления культуры города Александр Доманов.

- Новый год - один из самых любимых и масштабных праздников и наша задача - обеспечить интересный и занимательный досуг для всех, - сообщил Александр Стефанович. - Сегодня даже погода располагает к Новому году, чтобы уже начать готовить его празднование. И мы в разгаре подготовки. Концепция подготовки к празднику состоит из трех частей - оформление, массовые мероприятия и обеспечение безопасности. Уже сегодня глава города Виталий Кушнарев дал поручение приступать к новогоднему оформлению, чтобы не ждать каких-то определенных дат.

Известно, что в праздничные дни в городе пройдут больше тысячи мероприятий, это и представления в театрах, и концерты в парках, и гуляния у главной елки города.

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