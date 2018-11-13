В Ростове-на-Дону 10 миллионов рублей потратят на праздничное оформление города

СЕГОДНЯ 18:10 2018-11-13T19:13:27+03:00

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Известно, что праздничное оформление города уже готовится. В мэрии Ростова-на-Дону решили не ждать каких-то особых дат, а начать украшение улиц донской столицы к Новому году. Как рассказал главный по культуре в городе Александр Доманов, на оформление в этом году заложено порядка десяти миллионов рублей.

Празднично украсят памятник Матвею Платову, улицу Большую Садовую, Покровский сквер, переулки Семашко и Соборный. Кроме того, новые композици-площадки появятся на пересечении улиц Пушкинской и проспекта Театрального, а также у кинотеатра «Ростов».

- Концепция в этом году будет в стиле русских народных сказок, будут гжель и хохлома, - добавил он. - Все должно быть похоже на снежную зимнюю сказку.

К слову, также будет использовано и наследие ЧМ-2018. В частности, праздничные мероприятия пройдут в переулке Соборном и в парке Левобережный, который был открыт в донской столице совсем недавно.