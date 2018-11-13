В Ростове-на-Дону главную городскую елку нарядят к 1 декабря

СЕГОДНЯ 18:14 2018-11-13T19:12:06+03:00

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В Ростове-на-Дону появится около 200 наряженных елей. Они будут расположены в разных районах донской столицы. Все их обещают украсить уже к началу декабря.

По словам начальника Управления культуры города Александра Доманова, самой красивой из них, по традиции, станет главная городская красавица. Она расположится у входа в парк имени Максима Горького. Ее обещают нарядить к 1 декабря. Кроме того, горожане смогут увидеть там на площади возле ели и шар желаний (он был и в прошлом году, - прим. автр.). Там же будет организована зимняя ярмарка, где можно будет купить подарки к Новому году и другую атрибутику.

Известно, что на этот раз все праздничные мероприятия будут сделаны в духе русских народных сказок. Для горожан постараются провести не только увлекательные концерты и шоу, но и создать праздничное настроение.