2018-11-13T19:11:03+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону концерты у главной городской елки будут идти каждый день

Торжественное открытие запланировано на 26 декабря
Ольга ГОПАЛО
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Торжественное открытие главной городской красавицы запланировано на 26 декабря.Торжественное открытие главной городской красавицы запланировано на 26 декабря.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове-на-Дону будет чем заняться в новогодние праздники. Об этом уже сейчас позаботились в мэрии города. Народные гуляния будут не только в парках, площадях и скверах, но и у главной городской ели, которая, по традиции, будет установлена у входа в парк имени Максима Горького.

Там с 25 октября с 14:00 до 20:00 будут ежедневно идти праздничные концерты, конкурсы и викторины. А вот торжественное открытие главной городской красавицы запланировано на 26 декабря. Все желающие вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой смогут сказать дружно «Раз, два, три, елочка гори!». Обещают интересную программу.

Кроме того, еще одно важное событие произойдет здесь же во время самой новогодней ночи. Ростовчан приглашают поздравить друг друга под бой курантов. А 6-7 января запланированы рождественские мероприятия, а вот закрытие главной городской елки назначено на 13 января.

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