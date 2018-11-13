СЕГОДНЯ 18:22 2018-11-13T18:34:35+03:00

В Ростовской области из-за снегопада планируют развернуть 200 пунктов обогрева. Фото: ГУ МЧС России по РО

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В Ростовской области при ухудшении погоды спасатели намерены развернуть вдоль дорог 200 пунктов обогрева водителей и пассажиров, попавших в пробки.

- К работе в зимних условиях подготовлены 60 мобильных и 140 стационарных ПВР, 92 тягача для буксировки и 94 - для эвакуации пострадавших, - сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

Напомним, ГУ МЧС России по Ростовской области распространило штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, так как плохая видимость. На данный момент остановлено движение на двух участках трассы «Дон» (развязка в районе Новочеркасска (1038 км) и граница Ростовской области с Краснодарским краем).

- Введено временное прекращение движения пассажирских транспортных средств также на автодороге «Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск - Волгодонск», - пояснили в пресс-службе автоинспекции.