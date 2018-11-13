В Ростове-на-Дону к Новому году организуют праздничную акцию

СЕГОДНЯ 18:24 2018-11-13T18:24:34+03:00

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В Ростове-на-Дону с декабря стартует добрая акция, посвященная Новому году. О ней журналистам сообщил начальник городского Управления культуры Александр Доманов.

По его словам, наступает год поросенка. А он у людей ассоциируется с копилкой. Именно поэтому акцию решено было назвать «Копилка новогодних чудес». Поскольку чудо - это добрые дела, то смысл акции в том, что, совершив любое доброе дело, человек может рассказать о нем на своей странице в социальных сетях. При этом сопроводив свой пост специальными хэштегами, которые будут озвучены чуть позже.

В итоге, к концу декабря будут подведены итоги. А победителя наградят ценными подарками возле главной городской елки.

По словам Александра Доманова, цель акции - не призвать к некому хвастовству, а наоборот замотивировать кого-то на добрый поступок. Чтобы кто-то, прочитав о нем в Интернете, возможно, и сам сделал что-то доброе и полезное.

- Надеемся, что акция понравится горожанам и станет доброй традицией, - заключил собеседник.