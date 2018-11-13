В Ростове-на-Дону из-за новогодних гуляний перекроют Большую Садовую

СЕГОДНЯ 18:31 2018-11-13T18:31:56+03:00

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В Ростове-на-Дону чиновники уже готовятся к тому, чтобы празднование Нового года для ростовчан прошло на высшем уровне. В частности, город будет красиво украшен к празднику. Также на улицах появятся 200 елей, а самая красивая расположится у входа в парк имени Максима Горького. С 25 декабря здесь стартуют праздничные концерты, которые будут идти до 13 января. Кроме того, ростовчан приглашают отметить там саму Новогоднюю ночь и Рождество.

В эти дни, по словам начальника Управления культуры города Александра Доманова, планируют перекрыть часть улицы Большой Садовой. Речь идет об участке от проспекта Буденновского до улицы Семашко. В итоге, переулок Соборный, который с недавнего времени стал пешеходным, станет продолжение праздничной площадки. Планируется, что в этом районе будут организованы ярмарка, фуд-корты с горячими напитками, блюдами на мангале и другими вкусностями для более комфортной прогулки по зимнему городу.

Учитывая, что это будут праздничные дни, то транспортного коллапса из-за перекрытия улиц не ожидается. А для безопасности ростовчан на входах обещают установить рамки с металлодетекторами.