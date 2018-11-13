2018-11-13T18:31:56+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону из-за новогодних гуляний перекроют Большую Садовую

Для безопасности ростовчан на входах будут установлены рамки с металлодетекторами
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Главную улицу города перекроют в дни новогодних гуляний.Главную улицу города перекроют в дни новогодних гуляний.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону чиновники уже готовятся к тому, чтобы празднование Нового года для ростовчан прошло на высшем уровне. В частности, город будет красиво украшен к празднику. Также на улицах появятся 200 елей, а самая красивая расположится у входа в парк имени Максима Горького. С 25 декабря здесь стартуют праздничные концерты, которые будут идти до 13 января. Кроме того, ростовчан приглашают отметить там саму Новогоднюю ночь и Рождество.

В эти дни, по словам начальника Управления культуры города Александра Доманова, планируют перекрыть часть улицы Большой Садовой. Речь идет об участке от проспекта Буденновского до улицы Семашко. В итоге, переулок Соборный, который с недавнего времени стал пешеходным, станет продолжение праздничной площадки. Планируется, что в этом районе будут организованы ярмарка, фуд-корты с горячими напитками, блюдами на мангале и другими вкусностями для более комфортной прогулки по зимнему городу.

Учитывая, что это будут праздничные дни, то транспортного коллапса из-за перекрытия улиц не ожидается. А для безопасности ростовчан на входах обещают установить рамки с металлодетекторами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону местные жители нашли боевой снаряд времен ВОВ
В Ростове-на-Дону афишу на Новый год можно будет узнать по QR-коду
В Ростове-на-Дону к Новому году организуют праздничную акцию
В Ростовской области военная техника приведена в готовность из-за непогоды
В Ростовской области из-за снегопада планируют развернуть 200 пунктов обогрева
В Ростове-на-Дону концерты у главной городской елки будут идти каждый день
В Ростове-на-Дону главную городскую елку нарядят к 1 декабря
В Ростове-на-Дону 10 миллионов рублей потратят на праздничное оформление города
В Ростове-на-Дону на Новый год пройдет больше тысячи мероприятий
В Ростове-на-Дону автобус врезался в припаркованные автомобили
Губернатор Василий Голубев станет гостем радио «КП» - Ростов-на-Дону»
Василий Голубев и Виталий Кушнарев оценили строительство школы на 1100 мест
В Южном федеральном университете проходит форум по инклюзивному образованию
В МЧС объявили о штормовом предупреждении в Ростовской области из-за снегопада
Из-за снегопада закрыто движение по трассе «Дон» у Новочеркасска и границы с Краснодарским краем
Lada, Hyundai и Kia: В ЮФО стали чаще брать автокредиты
В Ростовской области из-за непогоды на двух дорогах ограничили движение общественного транспорта
Из-за десятибалльных пробок в Ростове-на-Дону таксисты взвинтили цены в два раза
Ростовские любители дрифта отпраздновали первый снег "фигурным катанием" на Театралке