2018-11-13T19:07:18+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону афишу на Новый год можно будет узнать по QR-коду

Праздничное расписание появится даже в общественном транспорте
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону будет подготовлена праздничная афиша.В Ростове-на-Дону будет подготовлена праздничная афиша.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Для того, чтобы ростовчанам было чем заняться в новогодние каникулы и достойно встретить сам Новый год, в Ростове-на-Дону будет подготовлена праздничная афиша. В нее войдут свыше тысячи различных мероприятий. Самые крупные проанонсируют на сайте городской мэрии. Кроме того мини-афиши появятся в витринах магазинов, на остановочных комплексах и даже в общественном транспорте.

Для того, чтобы она попала в ваш телефон, нужно будет всего лишь воспользоваться специальным QR-кодом, который будет на них опубликован. По нему вы сможете перейти на нужную страницу и сохранить ее в своем мобильнике.

Таким образом, при желании, будет возможность обсудить с членами своей семьи или друзьями, на какие именно гуляния вы бы хотели пойти все вместе.

По словам начальника Управления культуры донской столицы Александра Доманова, совсем скоро праздничные афиши уже будут доступны для жителей и гостей нашего города.

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