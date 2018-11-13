2018-11-13T19:12:38+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону местные жители нашли боевой снаряд времен ВОВ

Опасную находку обезвредили взрывотехники
Оксана АРТЕМОВА
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Опасный снаряд нашли на окраине Ростова-на-ДонуОпасный снаряд нашли на окраине Ростова-на-Дону
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Боеприпас времен ВОВ случайно обнаружили местные жители на окраине Ростова-на-Дону, в Октябрьском районе. Встревоженные горожане немедленно позвонили в правоохранительные органы. Находку тут же оцепили, а на место прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по Ростовской области. Они и распознали, что "ржавая железка" - ничто иное, как осколочно-фугасный снаряд калибра 100 мм примерно 1940-х годов выпуска. Оказалось, что снаряд хоть и испорчен корозией, но целый, то есть нестрелянный.

Чтобы не пострадали местные жители, к месту обнаружения опасной находки ограничили доступ людей и передали ее под охрану сотрудникам полиции. Снаряд обезвредят специалисты-саперы.

Мины и снаряды времен ВОВ часто находят на территории Ростовской области, так как здесь шли ожесточенные бои.

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