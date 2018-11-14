2018-11-14T07:28:09+03:00
Происшествия

В Таганроге машина с видеорегистратором сбила девушку-пешехода

Видео попало в социальные сети
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео паблика @rostov_roads в Instagram.Стоп-кадр из видео паблика @rostov_roads в Instagram.
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Днем, 13 ноября, в Таганроге на улице Лизы Чайкиной автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе. Очевидцы рассказали в социальных сетях, что пострадавшая осталась жива. А позже появилось видео с авторегистратора, который висел в той самой машине, которая участвовала в ДТП.

На ролике видно, что водитель ехал по заснеженной дороге. Когда он увидел перед собой двух дам на пешеходном переходе, шофер нажал на тормоза, но не смог остановиться на скользкой дороге. Одна из девушек остановилась при виде летящей машины, а вторая решила, что успеет и перешла на бег. Автомобиль занесло как раз в сторону бегущей горожанки, и камера зафиксировала момент удара. Девушка перевернулась на капоте и упала на тротуар.

rostov_roadsrostov_roads
Сегодня днем, в Таганроге, водитель не смог остановиться по снегу и сбил девушку на пешеходном переходе.
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- Уважаемые водители, лето кончилось, и тормозной путь у ваших авто по снегу гораздо больше, чем по сухому асфальту, - обратился к участникам движения автор ролика. - Уважаемые пешеходы, из-за погодных условий, дорога скользкая ни только у вас, но и у машин. Прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что рядом нет автомобиля, который не сможет так же хорошо, как летом, остановиться и пропустить вас.

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