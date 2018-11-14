2018-11-14T07:49:46+03:00
Происшествия

8-летнего ребенка сбили на заснеженной дороге в Ростове-на-Дону

Мальчика доставили в больницу
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости"Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости"
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Днем, 13 ноября, в Ростове на улице Платона Кляты автомобиль сбил 8-летнего ребенка. В сети появилось видео с места ДТП. На ролике видно, как сбитого мальчика тут же окружили взрослые. Несколько мужчин подняли его с проезжей части и унесли на тротуар.

По данным полиции, 26-летний водитель иномарки Renault Fluence ехал медленно, но из-за снегопада не смог остановиться вовремя, когда на дорогу неожиданно выскочил мальчик. Школьника доставили в больницу, но, к счастью, угрозы его здоровью нет. Стражи порядка проводят проверку по данному факту.

Напомним, в тот же день водитель, не сумевший остановиться на заснеженной дороге, сбил девушку в Таганроге. Момент столкновения снял его видеорегистратор. Пешеход серьезно ударилась о капот, но осталась жива.

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