2018-11-14T10:05:27+03:00
Общество

На Днепровском в Ростове-на-Дону люди живым щитом перегородили дорогу автобусам, которые не останавливались из-за переполненности

Митингующих оттащили с проезжей части прохожие [видео]
Оксана АРТЕМОВА
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Возмущенные горожане перекрыли дорогу автобусам. Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".Возмущенные горожане перекрыли дорогу автобусам. Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".
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Во вторник, 13 ноября, на Днепроском в Ростове-на-Дону люди перегородили живым щитом проезжую часть. Промерзнув по полтора часа на остановке горожане решились на отчаянные меры: не пустить дальше автобусы, которые проезжали мимо из-за переполненности. Вместе с общественным транспортом стали в пробку и другие машины.

- У людей просто лопнуло терпение, - говорят в соцсетях. - Столько стоять на холоде - это же уму непостижимо. И это - безо всяких шансов уехать.

Акция протеста закончилась довольно быстро, митингующих оттащили с проезжей части прохожие.

Напомним, последние недели в городе только и разговоров о том, что на маршрутах не хватает общественного транспорта. И если в теплые дни эта проблема стояла не так остро, то как только столбики термометров опустились до 0, возмущение людей достигло апогея.

Замерзшие на остановке горожане перегородили дорогу.

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