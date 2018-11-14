Из-за снежных заносов ограничено движение по трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-14T09:49:23+03:00

На ростовских трассах то и дело происходят аварии, из-за которых движение оказывается просто парализованным. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

А вот по направлению на Ставрополь проезд уже вновь открыт

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В Ростовской области из-за последствий снегопада с утра среды, 14 ноября, введены еще несколько ограничений на движение транспорта на автодорогах.

- В настоящее время в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями временно ограничено движение на трассах Ростов-на-Дону — Волгодонск (с 1-го по 200-й километр), Семикаракорск-Мартыновка-Красноармейский, Головное-Красноармейский-Большая Мартыновка, Котельниково — Песчанокопское (со 190-го по 240-й километр), - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном управлении ГИБДД. - Наши сотрудники продолжают патрулировать дороги для обеспечения безопасности и помощи водителям в случае необходимости.

Вместе с тем, сегодня же, с 8.30, открыт после введения ограничений накануне проезд из южной столицы в направлении Ставрополя (со 106-го по 183-й километр).

Госавтоинспекция, к слову, призывает водителей по-прежнему быть предельно внимательными и осторожными при движении по федеральным и региональным автодорогам, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.