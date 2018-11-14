2018-11-14T09:49:23+03:00
Общество

Из-за снежных заносов ограничено движение по трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск

А вот по направлению на Ставрополь проезд уже вновь открыт
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
На ростовских трассах то и дело происходят аварии, из-за которых движение оказывается просто парализованным. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".На ростовских трассах то и дело происходят аварии, из-за которых движение оказывается просто парализованным. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

В Ростовской области из-за последствий снегопада с утра среды, 14 ноября, введены еще несколько ограничений на движение транспорта на автодорогах.

- В настоящее время в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями временно ограничено движение на трассах Ростов-на-ДонуВолгодонск (с 1-го по 200-й километр), Семикаракорск-Мартыновка-Красноармейский, Головное-Красноармейский-Большая Мартыновка, Котельниково — Песчанокопское (со 190-го по 240-й километр), - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном управлении ГИБДД. - Наши сотрудники продолжают патрулировать дороги для обеспечения безопасности и помощи водителям в случае необходимости.

Вместе с тем, сегодня же, с 8.30, открыт после введения ограничений накануне проезд из южной столицы в направлении Ставрополя (со 106-го по 183-й километр).

Госавтоинспекция, к слову, призывает водителей по-прежнему быть предельно внимательными и осторожными при движении по федеральным и региональным автодорогам, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сити-менеджер Ростова-на-Дону вернул уволенного по представлению прокуратуры Владимира Сакеллариуса на пост своего зама
В центре Ростова-на-Дону ночью сгорел припаркованный Hyundai
На месте строительства Багаевского гидроузла найдены затопленные советские боевые суда времен Великой Отечественной
На участке М-4 «Дон» в Ростовской области сняли ограничение движения
В ЮФУ проходит форум "Международный диалог: инклюзия через всю жизнь"
На трассе М-4 под Ростовом-на-Дону перевернулся бензовоз
Свыше полусотни рейсов междугородних автобусов отменены в Ростовской области из-за снегопада
На Днепровском в Ростове-на-Дону люди живым щитом перегородили дорогу автобусам, которые не останавливались из-за переполненности
8-летнего ребенка сбили на заснеженной дороге в Ростове-на-Дону
В Таганроге иномарка с видеорегистратором сбила девушку-пешехода