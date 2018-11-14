2018-11-14T10:10:47+03:00
Общество

Свыше полусотни рейсов междугородних автобусов отменены в Ростовской области из-за снегопада

На трассах регулярно вводятся ограничения для пассажирского транспорта
Александр СТЕПАНОВ
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Снегопад нарушил много планов. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".Снегопад нарушил много планов. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".
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Около шестидесяти междугородних автобусных рейсов отменили в донском регионе из-за снегопада и его последствий, рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» источник в экстренных службах.

- Только с полуночи, т. е. с наступления нынешних суток (имеется в виду среда, 14 ноября. - прим. ред.), не выехали почти полтора десятка автобусов по различным направлениям — в том числе, которые должны были прибыть в пункты назначения на северо-востоке Ростовской области, в направлении Волгодонска, Краснодара и Ставрополя, - отметил наш собеседник.

Первый снег, который начался на Дону в понедельник, 12 ноября, и продолжался вплоть до утра среды, 14 ноября, стал настоящим испытанием: он привел и к 10-балльным пробкам в самой южной столице, и к ограничениям на трассах — в том числе, вводился запрет на движение пассажирского транспорта на М-4 (от развязки на Новочеркасск и до границы с Краснодарским краем), к утру его сняли, однако сегодняшним утром введено ограничение на трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск и еще ряде региональных автодорог.

Добавим, что для оказания помощи водителям, попавшим в снежные заторы, на трассах в Ростовской области будут развернуты двести пунктов обогрева.

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