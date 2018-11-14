На трассе М-4 под Ростовом-на-Дону перевернулся бензовоз

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-14T10:36:29+03:00

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Вечером 13 ноября в социальной сети появилось видео с места ДТП на трассе М-4 "Дон" под Ростовом. Как рассказали очевидцы, рядом с аэропортом Платов вверх колесами перевернулся бензовоз.

- Около 17:50 на 1026 километре М-4 водитель грузового автомобиля Mercedes с бочкой, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, - сообщили в полиции. - По данному факту проводится проверка.

В результате аварии никто не пострадал. О розливе содержимого цистерны не сообщается.

Перевернулся бензовоз на М4 рядом с Платовым 13.11.2018 .Ростов-на-Дону Главный

В комментариях под видео ростовчане сетуют на неочищенные от снега дороги и водителей грузовиков, которые мчатся, несмотря на непогоду и необходимость соблюдать осторожность.

Напомним, вчера же на трассе М-4 взорвалась "ГАЗель". Момент взрыва попал на видео.