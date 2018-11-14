На участке М-4 «Дон» в Ростовской области сняли ограничение движения

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-14T11:24:53+03:00

Полностью открыто движение по трассе «Дон» Фото: ГУ МЧС России по РО

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Автоинспекция распространила официальное сообщение о полном открытии трассы «Дон». После сильного снегопада и крупной аварии движение полностью восстановлено, но пока действует ограничение на других дорогах.

В частности, на «Ростов - Волгодонск» (с 0 по 200 км), «Семикаракорск - Мартыновка - Красноармейский», «Головное - Красноармейский - Большая Мартыновка», «Котельниково - Песчанокопское».

- Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при движении по федеральным и региональным автодорогам, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, - говорится в официальном сообщении.

Напомним, накануне, 13 ноября, на трассе "Дон" из-за снегопада произошла крупная авария с участием 15 автомобилей, один человек погиб, двое доставлены в больницу.