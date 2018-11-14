2018-11-14T11:24:53+03:00
Общество

На участке М-4 «Дон» в Ростовской области сняли ограничение движения

Автоинспекторы продолжают дежурить на дорогах
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Полностью открыто движение по трассе «Дон»Полностью открыто движение по трассе «Дон»Фото: ГУ МЧС России по РО
Изменить размер текста:

Автоинспекция распространила официальное сообщение о полном открытии трассы «Дон». После сильного снегопада и крупной аварии движение полностью восстановлено, но пока действует ограничение на других дорогах.

В частности, на «Ростов - Волгодонск» (с 0 по 200 км), «Семикаракорск - Мартыновка - Красноармейский», «Головное - Красноармейский - Большая Мартыновка», «Котельниково - Песчанокопское».

- Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при движении по федеральным и региональным автодорогам, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, - говорится в официальном сообщении.

Напомним, накануне, 13 ноября, на трассе "Дон" из-за снегопада произошла крупная авария с участием 15 автомобилей, один человек погиб, двое доставлены в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сити-менеджер Ростова-на-Дону вернул уволенного по представлению прокуратуры Владимира Сакеллариуса на пост своего зама
В центре Ростова-на-Дону ночью сгорел припаркованный Hyundai
На месте строительства Багаевского гидроузла найдены затопленные советские боевые суда времен Великой Отечественной
В ЮФУ проходит форум "Международный диалог: инклюзия через всю жизнь"
На трассе М-4 под Ростовом-на-Дону перевернулся бензовоз
Свыше полусотни рейсов междугородних автобусов отменены в Ростовской области из-за снегопада
Из-за снежных заносов ограничено движение по трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск
На Днепровском в Ростове-на-Дону люди живым щитом перегородили дорогу автобусам, которые не останавливались из-за переполненности
8-летнего ребенка сбили на заснеженной дороге в Ростове-на-Дону
В Таганроге иномарка с видеорегистратором сбила девушку-пешехода