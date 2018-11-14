2018-11-14T11:17:11+03:00
История современности

На месте строительства Багаевского гидроузла найдены затопленные советские боевые суда времен Великой Отечественной

Среди них — бронекатер, взорванный самими экипажем в июле 1942-го, во время наступления вермахта
Александр СТЕПАНОВ
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Боевые суда обнаружили во время обследования дна реки в поисках взрывоопасных предметов, оставшихся с 1942-43 годов. Фото: morflot.ru.Боевые суда обнаружили во время обследования дна реки в поисках взрывоопасных предметов, оставшихся с 1942-43 годов. Фото: morflot.ru.
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На месте строительства Багаевского гидроузла на реке Дон в Ростовской области обнаружены фрагменты боевых судов времен Великой Отечественной войны: на них наткнулись во время расчистки русла от взрывоопасных предметов — бомб, мин, снарядов, лежащих на дне семьдесят с лишним лет.

- В частности, возле острова Арпачинский в левом рукаве Дона найдены, по мнению поисковиков, фрагменты бронекатера Азовской военной флотилии, подорванного и затопленного экипажем в июле 1942 года в период наступления вермахта, - сообщили в Росморречфлоте. - Крупногабаритные части будут извлекаться со дна по специальной технологии — с соблюдением всех необходимых мер безопасности, поскольку корпус может быть заминирован.

Вот такой катер, взорванный защитниками в 1942-м, лежит на дне Дона. Фото: morflot.ru

Вот такой катер, взорванный защитниками в 1942-м, лежит на дне Дона. Фото: morflot.ru

Летом 1942-го левый берег Дона в районе ст. Багаевской обороняли бойцы истребительного отряда, сформированного из местных жителей и 110-я кавалерийская дивизия — при огневой поддержке военных судов Азовской флотилии они несколько недель сдерживали наступление немцев.

В настоящее время решается вопрос о передаче фрагментов бронекатера после завершения их подъема Минобороны — вполне возможно, после реконструкции он будет установлен на постамент или же займет место в военном музее.

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