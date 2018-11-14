2018-11-14T11:21:35+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону ночью сгорел припаркованный Hyundai

В сети появилось видео пожара
Илья БОГОМОЛОВ
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Сгоревший автомобиль. Фото Дениса Ревенко из группы ВК "Ростов Главный".Сгоревший автомобиль. Фото Дениса Ревенко из группы ВК "Ростов Главный".
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В социальной сети появилось видео ночного пожара на пересечении улицы Текучева и Гвардейского переулка в Ростове. Очевидец заснял, как полыхает припаркованная возле магазина легковушка.

- Сообщение о возгорании поступило в 2:28. Горел автомобиль Hyundai Accent на площади в 4 квадратных метра. Пострадавших нет, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Сгорела машина на Текучева Гвардейском 14.11.2018 .Ростов-на-Дону Главный

На место ЧП выезжали две пожарные бригады. Машину потушили в 2:50. В комментариях к видео появились утренние фотографии сгоревшей иномарки. Видно, что автомобиль выгорел полностью.

Напомним, что 13 ноября на трассе М-4 "Дон" один из водителей случайно снял на видео взрыв грузовой "ГАЗели". В происшествии никто не пострадал. Благодаря впечатляющей огненной вспышке, видео стало вирусным в Интернете.

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