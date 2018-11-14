2018-11-14T12:03:42+03:00
Общество

Лучший двор в центре Ростове-на-Дону находится в переулке Университетском

"КП" провела фотоконкурс среди ростовчан
Илья БОГОМОЛОВ
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Победивший двор - Университетский, 65.Победивший двор - Университетский, 65.
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Ростовская "Комсомолка" подвела итоги фотоконкурса "Лучший двор", который проводила в октябре-ноябре совместно с администрацией Кировского района донской столицы. Жители центра города присылали фотографии своих дворов и голосовали за лучшие жилые пространства.

Победил двор дома № 65 в переулке Университетском, где имеются милые клумбы и лавочки с навесами. Поздравляем жильцов с тем, что они живут в таком прекрасном месте. И благодарим всех ростовчан, кто присылал снимки. Давайте делать наш город благоустроенным и комфортным для жизни.

Благодарим администрацию Кировского района за поощрение местных жителей в вопросах благоустройства территорий.

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