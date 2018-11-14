2018-11-14T12:59:30+03:00
Дом. Семья

В Ростовской области сфотографировали "снежных" верблюдов

Южные животные в зимнем поле порадовали ростовчан
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости"Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости"
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию верблюдов, пасущихся где-то в поле в Ростовской области. Все бы ничего, но в эти дни в регионе выпал снег, и "корабли пустыни" запечатлены на чисто зимнем фоне.

- Они такие прикольные. На севере обрастают шерстью, как зубры, а летом лысые и страшненькие, - прокомментировала снимок азовчанка Наталья.

Местные жители заспорили о том, где же были сфотографированы животные: в Ремонтненском районе, который граничит с Калмыкией (там такие звери не в диковинку), или в Азовском, где находится верблюжий питомник.

Напомним, недавно в Ростове-на-Дону горожане сфотографировали "тропического воробья". Им оказался разноцветный попугай, вылетевший из чьей-то клетки. Сойти ща местную птицу у него не получилось.

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