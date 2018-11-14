Ростовчанка пожаловалась, что с ее "Лады" ночью сняли только вчера переобутые в зимнюю резину колеса

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-14T13:17:06+03:00

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Ростовчанка Екатерина Соспинова опубликовала на своей странице ВК фотографию "Лады" со снятыми колесами и подписью: "Вот так мы вчера переобулись в зимнюю резину, а утром..."

- Живем на Северном, в переулке Оренбургском, - рассказала газете "Комсомольская правда-Ростов" Екатерина. - Паркуем машину у дома. Вчера как раз сменили резину на зимнюю - записывались заранее, еще в понедельник, так что в очереди не стояли. Пропажу обнаружила я в семь утра. Выглянула в окно, а там кирпичи вместо колеса. Остальные два увидел муж, когда вышел на улицу.

Украсть четвертое колесо ворам помешали. Фото Екатерины Соспиновой

Злоумышленники похитили только три колеса. Возможно, их спугнули случайные прохожие, а может быть, помешало дерево, возле которого была припаркована "Лада". По словам Екатерины, резина была абсолютно новая, ее приобрели только в понедельник. Потерпевшие уже написали заявление в полицию.

Если кто-то стал свидетелем данного происшествия. пожалуйста, обратитесь в редакцию или полицию по телефону 02.