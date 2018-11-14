2018-11-14T13:17:06+03:00
Общество

Ростовчанка пожаловалась, что с ее "Лады" ночью сняли только вчера переобутые в зимнюю резину колеса

Причем, переднее левое ворам скрутить не удалось
Оксана АРТЕМОВА
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Злоумышленники сняли абсолютно новую резинуЗлоумышленники сняли абсолютно новую резину
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Ростовчанка Екатерина Соспинова опубликовала на своей странице ВК фотографию "Лады" со снятыми колесами и подписью: "Вот так мы вчера переобулись в зимнюю резину, а утром..."

- Живем на Северном, в переулке Оренбургском, - рассказала газете "Комсомольская правда-Ростов" Екатерина. - Паркуем машину у дома. Вчера как раз сменили резину на зимнюю - записывались заранее, еще в понедельник, так что в очереди не стояли. Пропажу обнаружила я в семь утра. Выглянула в окно, а там кирпичи вместо колеса. Остальные два увидел муж, когда вышел на улицу.

Украсть четвертое колесо ворам помешали. Фото Екатерины Соспиновой

Украсть четвертое колесо ворам помешали. Фото Екатерины Соспиновой

Злоумышленники похитили только три колеса. Возможно, их спугнули случайные прохожие, а может быть, помешало дерево, возле которого была припаркована "Лада". По словам Екатерины, резина была абсолютно новая, ее приобрели только в понедельник. Потерпевшие уже написали заявление в полицию.

Если кто-то стал свидетелем данного происшествия. пожалуйста, обратитесь в редакцию или полицию по телефону 02.

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