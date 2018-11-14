Стали известны подробности массовой аварии на трассе «Дон» с участием 15 автомобилей

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-14T13:41:00+03:00

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Стали известны подробности массовой аварии, которая произошла во время снегопада на федеральной трассе «Дон». Столкнулись пять грузовиков (два «Мерседеса», МАН с прицепом, «Ивеко»), а также десять легковушек среди них несколько «Рено», «Тойота», ВАЗ, «Киа», «Шевроле».

- Ситуация была настолько сложной, что пока причина и обстоятельства устанавливаются, - рассказали в правоохранительных органах.

По факту началась проверка.

- Метель была очень сильной, белая стена, вообще не было видно дороги, плюс некоторые оказались на летней резине, - написал в социальных сетях житель Ростова. - В результате возникла куча мала.

Во время ДТП погибла жительница Московской области 56-летняя Людмила Оробей, которая управляла «Ниссан». Ее машина оказалась зажатой между фурами.

rostov_glavniy 13 ноября 2018: крупная авария на выезде из Аксая в сторону Краснодара

«Комсомолка» приносит соболезнования родным и близким погибшей

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