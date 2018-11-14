2018-11-14T15:33:12+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону очередной снегопад обещают уже 15 ноября

А в выходные метеорологи прогнозируют снег с дождем
Ольга ГОПАЛО
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А в выходные метеорологи прогнозируют снег с дождем.А в выходные метеорологи прогнозируют снег с дождем.
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В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют очередной снегопад. Известно, что его планируют в четверг, 15 ноября, 2018 года. Известно, что в этот день в дневные часы ожидается от минус одного до минус двух градусов. Ветер ожидается до 14 метров в секунду. Обложной снег начнется во второй половине дня и будет идти всю ночь.

В пятницу, 16 ноября, осадки прогнозируются в первой половине дня. В дневные часы до нуля градуса. К вечеру похолодает до минус одного.

В субботу, 17 ноября, обещают минус один, а после 15:00 снег с дождем. Похожая погода будет и на следующий день, но в этот день обещают ноль градусов. Правда, ветер утихнем до девяти метров в секунду.

Атмосферное давление все дни выше нормы - до 763 миллиметров ртутного столба.

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