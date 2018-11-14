Все ограничения движения на автодорогах Ростовской области сняты

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-14T15:40:29+03:00

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В Ростовской области полностью сняты все ограничения на движение на автодорогах, сообщили газете «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном управлении ГИБДД. Напомним, в связи со снегом, метелью и гололедом с утра 14 ноября было запрещено движение пассажирского транспорта (автобусов и маршруток) на трассах Ростов-на-Дону — Волгодонск (с 1-го по 200-й километр), Семикаракорск-Мартыновка-Красноармейский, Головное-Красноармейский-Большая Мартыновка, Котельниково — Песчанокопское (со 190-го по 240-й километр).

Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными и внимательными при движении по федеральным и региональным автодорогам, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Напомним, на трассе «Дон» во время сильного снегопада столкнулись 15 автомобилей, один человек погиб.