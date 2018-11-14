СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-14T15:40:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярмарка в Ростове-на-Дону 2018: покупателей ждут 17 ноября. Об этом сообщили в правительстве региона. Известно, что торговые ряды развернутся на площадке одного из гипермаркетов, что на улице 14-Линия, 84. Покупателей будут ждать с 08:00 до 15:00. Чиновники говорят, что в это время можно будет купить настоящие деревенские фрукты и овощи, а также рыбу и продукцию из ее производных, молочные продукты, яйца и мясо, а также мед, хлебобулочные и кондитерские изделия. При этом у ростовчан будет возможность сэкономить, так как цены обещают на десять процентов ниже рыночных. Все потому, что места для сельских бизнесменов обещают предоставить бесплатно.

К слову, практика проведения ярмарок на территориях супермаркетов в городе уже снискала популярность среди жителей донской столицы, поскольку дончане могут приобрести не только продукцию, представленную селянами, но и зайти в магазин, чтобы докупить все необходимое для дома.