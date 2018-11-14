2018-11-14T15:47:22+03:00
Общество

Жителя Ростовской области будут судить за торговлю паленой водкой

Опасная жидкость хранилась у него под видом приличного алкоголя
Илья БОГОМОЛОВ
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В ходе обыска в помещении склада по улице Промышленной в Аксае следователем изъято более 8 тысяч бутылок водок различных марок и емкости.В ходе обыска в помещении склада по улице Промышленной в Аксае следователем изъято более 8 тысяч бутылок водок различных марок и емкости.Фото: СУ СК России по РО
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В суде рассмотрят уголовное дело в отношении жителя Аксайского района Ростовской области. Мужчина обвиняется в незаконном обороте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Речь идет о водке. В одном из складов на улице Промышленной в городе Аксае правоохранители изъяли более 8 тысяч бутылок с алкоголем различных марок. Проведенная экспертиза установила, что данная продукция не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, обвиняемый незаконно приобрел и хранил "паленку" в данном складе, чтобы потом продавать ее под видом водки. Оперативники собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, сообщает Следственное управление СК РФ по Ростовской области.

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