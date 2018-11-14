2018-11-14T15:47:13+03:00
Общество

Автоинспекторы наказали дрифтеров за гонки на Театральной площади

Им грозят штрафы от полутора до пятисот рублей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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Автоинспекция Ростовской области распространила официальное сообщение о том, что молодые люди, устроившие гонки на Театральной площади, привлечены к административной ответственности.

Личности водителей уже установлены. Это 21-летний житель Ростова-на-Дону, который управлял ВАЗ-2107, а также 31-летний водитель Мерседеса. Они должны заплатить штраф за невыполнение требований правил дорожного движения (речь идет о нарушении расположения машины на проезжей части и отсутствии сигнала перед началом движения).

- Кроме того, водитель ВАЗа привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками) со светопропусканием, не соответствующем требованиям технического регламента, - рассказали в УГИБДД Ростовской области.

Правда, штраф им грозит не слишком большой - каждое нарушение «тянет» от 500 до полутора тысяч рублей.

Ночные покатушки на Театральной площади 12.11.2018 .Ростов Главный

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