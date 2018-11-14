2018-11-14T15:49:26+03:00
Общество

В Ростовской области ищут 26-летнего Антона Моисеенко

Молодой мужчина пропал в Неклиновском районе
Ольга ГОПАЛО
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Молодой мужчина пропал в Неклиновском районе. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Юг".Молодой мужчина пропал в Неклиновском районе. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области в розыск объявлен 26-летний мужчина. Известно, что Антон Моисеенко пропал в селе Троицкое Неклиновского района Дона. Последний раз его видели еще 20 октября, однако до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным.

- Известно, что в тот день он был одет в синего цвета джинсы, спортивную куртку черного цвета с синими ставкам на рукавах, черные с белыми полосками кроссовки, - рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг», которые занимаются его поисками. - Рост парня 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие.

Волонтеры говорят, что листовки с его изображением расклеивают по всему городу. А также их можно встретить на вокзалах, крупных остановочных комплексах и на витринах в торговых центрах.

Поисковики просят с пониманием отнестись к чужой беде и, если вам встретился этот молодой человек, не проходить мимо, а набрать телефоны, указанные ниже.

АЛЛО!

Телефоны, по которым просят звонить: 8-800-700-54-52 или 02.

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