В Ростовской области за незаконную прописку иностранца хозяина жилплощади оштрафовали на 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:37 2018-11-14T16:37:01+03:00

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В Ростовской области к судебным приставам попало дело, где хозяина жилплощади обвинили в том, что он ради наживы прописал к себе гастрабайтера. Инцидент произошел в Неклиновском районе Дона. В отношении горе-бизнесмена было заведено уголовное дело и назначен штраф, размер которого составил десять тысяч рублей. Однако несмотря на приговор домовладелец не спешил добровольно отдавать долг. Поэтому в дело вмешались судебные приставы.

Они рассказали должнику о том, что произойдет, если он добровольно не ликвидирует задолженность. В итоге, тот прислушался к доводам людей в форме. И заплатил нужную сумму в доход государства. Исполнительное производство в его отношении было окончено.

Напомним, судебные приставы помогли отыскать должницу, которая сделала ребенка инвалидом, и не хочет добровольно выплачивать ей кругленькую сумму.