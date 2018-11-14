2018-11-14T18:13:35+03:00
Общество

«Ноги моей мечты»: поклонники восхищаются фото Виктории Лопыревой, одетой не по сезону

Пост красавицы набрал десятки тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
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Фото красавицы набирает тысячи лайков. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Фото красавицы набирает тысячи лайков. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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В социальных сетях под прицел поклонников снова попала самая красивая блондинка Чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева. Красавица опубликовала в своем Инстаграм фотографию, сделанную на берегу. По всей видимости, фотосессия происходит на каком-то заграничном курорте. На снимке Виктория сидит в профиль, демонстрирует поклонникам супердлинные ноги и волнующее декольте.

- Вы получаете то, что позволяете, - подписала она фотокарточку.

И для некоторых ее слова стали подсказкой. Об этом написала одна из подписчиц ростовской блондинки.

lopyrevavikalopyrevavika
You get what you tolerate V
37384 отметок «Нравится»161 комментариевInstagram

- Виктория, я не знаю, что это за магия, но я весь день ломала голову над парой произошедших со мной ситуаций и думала «смириться или поставить человека на место?» и тут открываю вечером Инстаграм, и ваша фраза как ответ на мой вопрос, - написала она.

Однако большинство все же огрничились комплиментами фигуре модели: «Ноги моей мечты», «Прекрасные ноги», «Красивая».

Или: «Вика, ты моя прелесть. Ты моя большая любовь.».

Пост красавицы набрал почти сорок тысяч лайков.

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