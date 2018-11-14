«Секс по дружбе»: Поклонники, увлекшись откровенным декольте звезды Playboy Марии Лиман, советуют фильмы к просмотру

СЕГОДНЯ 17:24 2018-11-14T17:25:58+03:00

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Звезда Playboy Мария Лиман вновь радует поклонников своими сочными снимками. На этот раз очаровательная брюнетка предстала перед ними в коротеньких шортиках, расстегнутой джинсовой рубашке, из которой виден черный бюстгальтер.

- Посоветуйте прикольный фильм, а то скучно дома, - обратилась Мария к подписчикам, явно заигрывая с народом.

Поклонники тут же оценили образ звезды.

- Хороша Маша. Жаль не наша, - написал кто-то из Интернет-пользователей.

liman_maria Посоветуй прикольный фильм Скучно дома

Однако были и те, кто все же откликнулся на просьбу модели. Однако из всех фильмов, которые пришли на ум подписчикам Лиман самый популярный - «Секс по дружбе».

Напомним, Мария Лиман стала суперпопулярной после того, как стала единственной россиянкой, которая попала на страницы журнала Playboy. После чего она стала желанной гостьей ток-шоу и радиопередач.