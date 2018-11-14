2018-11-14T17:25:58+03:00
Общество

«Секс по дружбе»: Поклонники, увлекшись откровенным декольте звезды Playboy Марии Лиман, советуют фильмы к просмотру

Красавица открыто заигрывает с фанатами
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Красавица открыто заигрывает с фанатами. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Красавица открыто заигрывает с фанатами. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
Изменить размер текста:

Звезда Playboy Мария Лиман вновь радует поклонников своими сочными снимками. На этот раз очаровательная брюнетка предстала перед ними в коротеньких шортиках, расстегнутой джинсовой рубашке, из которой виден черный бюстгальтер.

- Посоветуйте прикольный фильм, а то скучно дома, - обратилась Мария к подписчикам, явно заигрывая с народом.

Поклонники тут же оценили образ звезды.

- Хороша Маша. Жаль не наша, - написал кто-то из Интернет-пользователей.

liman_marialiman_maria
Посоветуй прикольный фильм Скучно дома
10207 отметок «Нравится»225 комментариевInstagram

Однако были и те, кто все же откликнулся на просьбу модели. Однако из всех фильмов, которые пришли на ум подписчикам Лиман самый популярный - «Секс по дружбе».

Напомним, Мария Лиман стала суперпопулярной после того, как стала единственной россиянкой, которая попала на страницы журнала Playboy. После чего она стала желанной гостьей ток-шоу и радиопередач.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Батайска с «розочкой» напал на сотрудника полиции и сломал ему нос
«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности
«Ноги моей мечты»: поклонники восхищаются фото Виктории Лопыревой, одетой не по сезону
В Ростовской области за незаконную прописку иностранца хозяина жилплощади оштрафовали на 10 тысяч рублей
В Ростовской области ищут 26-летнего Антона Моисеенко
Автоинспекторы наказали дрифтеров за гонки на Театральной площади
Жителя Ростовской области будут судить за торговлю паленой водкой
Ярмарка в Ростове-на-Дону 2018: покупателей ждут 17 ноября
Все ограничения движения на автодорогах Ростовской области сняты
В Ростове-на-Дону очередной снегопад обещают уже 15 ноября
В Ростовской области из больницы изъяли лекарство от рака
Стали известны подробности массовой аварии на трассе «Дон» с участием 15 автомобилей
Ростовчанка пожаловалась, что с ее "Лады" ночью сняли только вчера переобутые в зимнюю резину колеса
В Ростовской области сфотографировали "снежных" верблюдов
Лучший двор в центре Ростове-на-Дону находится в переулке Университетском
Сити-менеджер Ростова-на-Дону вернул уволенного по представлению прокуратуры Владимира Сакеллариуса на пост своего зама
В центре Ростова-на-Дону ночью сгорел припаркованный Hyundai
На месте строительства Багаевского гидроузла найдены затопленные советские боевые суда времен Великой Отечественной
На участке М-4 «Дон» в Ростовской области сняли ограничение движения
В ЮФУ проходит форум "Международный диалог: инклюзия через всю жизнь"
На трассе М-4 под Ростовом-на-Дону перевернулся бензовоз
Свыше полусотни рейсов междугородних автобусов отменены в Ростовской области из-за снегопада
Из-за снежных заносов ограничено движение по трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск
На Днепровском в Ростове-на-Дону люди живым щитом перегородили дорогу автобусам, которые не останавливались из-за переполненности
8-летнего ребенка сбили на заснеженной дороге в Ростове-на-Дону
В Таганроге иномарка с видеорегистратором сбила девушку-пешехода