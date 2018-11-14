2018-11-14T17:27:30+03:00
Происшествия

Житель Батайска с «розочкой» напал на сотрудника полиции и сломал ему нос

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Следствие сообщило о завершении расследования обстоятельств нападения на сотрудника полиции.Следствие сообщило о завершении расследования обстоятельств нападения на сотрудника полиции.Фото: СУ СК России по РО
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В Батайске перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в нападении на сотрудника полиции.

Согласно официальной версии, все случилось 11 октября: во время патрулирования страж порядка заметил мужчину, который выпивал прямо на улице и громко матерился. Полицейский сделал замечание, которое вызвало агрессию.

- Сотрудник полиции попросил мужчину все прекратить, однако последний, не реагируя на замечания, бросил в его сторону бутылку из-под водки, а затем нанес удар головой в область лица, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Полицейского доставили в больницу со сломанным носом, а хулигана в отдел внутренних дел. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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