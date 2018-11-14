На трассе Элиста - Зимовники перевернулся микроавтобус, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 18:46 2018-11-14T18:49:38+03:00

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В среду, 14 ноября, на трассе «Элиста - Зимовники» произошла авария, в которой пострадали два человека. Как сообщили в автоинспекции, по предварительным данным, 33-летний водитель пассажирского микроавтобуса (двигался по маршруту «Москва-Элиста») на скорости не справился с управлением, микроавтобус выехал с дороги, после чего опрокинулся.

- В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу пассажиры женщины (1996 и 1958 годов рождения), - пояснили в пресс-службе ведомства. - Всего в микроавтобусе было девять человек.

По факту происшествия сотрудниками полиции проводится поверка. Напомним, накануне во время сильного снегопада на трассе «Дон» (Аксайский район) произошла массовая авария с участием 15 человек. Погибла жительница Московской области, которая находилась за рулем "Ниссан", еще два человека доставлены в больницу.