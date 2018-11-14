"Когда не хватило места в транспорте": В Ростове-на-Дону молодой человек ехал домой, зацепившись за движущийся автобус

14 Нояб. 19:14 2018-11-14T19:15:55+03:00

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В Интернете появилось видео безумного поступка ростовчанина. Он зацепился за движущийся автобус, рискуя упасть под колёса машин, едущих сзади. Группа rostov_roads, обнародовавшая видео, подписала ролик "Когда не хватило места в автобусе".

"Транспортная реформа. Последствия", - подхватил пользователь с ником andramed.

"Скоро будем как индусы автобусы облепливать!", - горестно констатировал Александр Захарченко.

"Это не места не хватило, просто нет мозгов!", - резюмировал ruzi_781

Так называемые зацеперы - это в основном подростки до 18 лет, которые в поисках острых ощущений катаются на крышах вагонов, сцепках электричек, цепляются на моторные отсеки автобусов. Увлечение это опасно для жизни, ежегодно от травм погибают больше 100 зацеперов по всей России.