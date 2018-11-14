2018-11-14T20:26:10+03:00
Общество

Губернатор Ростовской области Василий Голубев: «Пробки 10 баллов - это запредельная ситуация»

Треть автомобилистов не поменяли летнюю резину на зимнюю
Ольга ГОПАЛО
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Пробки в первый день снега в Ростове-на-Дону достигли 10 баллов.Пробки в первый день снега в Ростове-на-Дону достигли 10 баллов.
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В студии радио «Комсомольская правда» побывал губернатор Ростовской области Василий Голубев, который рассказал, в том числе и о снежных заторах на ростовских дорогах в последние дни.

- Надо иметь в виду, что если тема (снегопада и экстремальных пробок, - прим. автр.) исходит от людей, даже если это зона ответственности муниципалитета, тема губернаторская, - высказал свое мнение на волне 89,8 FM Василий Юрьевич. - Поэтому работаем в режиме «потребовать». Необходимо принятие более эффективных мер для того, чтобы ситуация нормализовалась. Должна быть хорошо организована работа в ночное время, работа в это время должна быть максимально высокой и должна заканчиваться до семи часов утра. А вообще по всем нормативам уборочная техника выходит на дороги через два часа после того, как начался снег.

В студии радио «Комсомольская правда-Ростов» побывал губернатор Ростовской области Василий Голубев Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В студии радио «Комсомольская правда-Ростов» побывал губернатор Ростовской области Василий ГолубевФото: Илья БОГОМОЛОВ

Далее он добавил:

- Если говорить о сегодня, то на дорогах области работает более 300 автомобилей специализированной техники, которая занимается их уборкой. Речь не только на федеральных трассах. Были ситуации, которые связаны и с ледяным дожем, были и аварийные ситуации. Например, авария на трассе, где столкнулись одновременно 15 автомобилей. Я, кстати, спросил у специалистов: сколько автомобилистов поменяли резину, на что мне ответили, что порядка 30 процентов ее не поменяли. Кроме того, в эти дни были пробки в десять баллов, а когда сегодня я утром ехал на работу - семь. Это запредельная ситуация требующая контроля и ответственности со стороны всех.

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