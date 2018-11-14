В работу общественного транспорта Ростова-на Дону вносят изменения

СЕГОДНЯ 20:01 2018-11-14T20:22:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию с транспортной реформой, которая проходила с середины октября в Ростове-на-Дону в три этапа.

- Ее цель - очевидно правильная, - сообщил он. - А именно сделать так, чтобы в Ростове-на-Дону наши жители и гости города ездили на новых и качественных автобусах. Раньше их средний возраст составлял 9,7 года, а сейчас - 3,7. Но нам важно искать и новые решения, чтобы увеличить количество нового транспорта. Задача - сделать передвижение для пассажиров более удобным и комфортабельным.

К слову, по словам Василия Юрьевича, если посмотреть на статистику, то до транспортной реформы значительное количество обращений от горожан было из-за старых автобусов или маршруток, которые ездили как на дровах, ржавые и без стекол. Сейчас же идет некая «притирка» к новой маршрутной сети.

- Чтобы минимизировать последствия новообразований, с прошлой недели был введен ежесуточный анализ обращений людей, - сообщил Василий Голубев. - В региональном министерстве транспорта работает "горячая линия". И задача специалистов - находить решения, корректировать маршруты. В работу должны включиться, конечно, и сами транспортные компании. Я рассчитываю, что в целом в полном объеме ситуация в работе новой системы транспорта в донской столице нормализуется в течение текущего месяца.