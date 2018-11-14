Правительство Ростовской области может переехать на место старого аэропорта

СЕГОДНЯ 20:03 2018-11-14T20:19:57+03:00

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В студии радио «Комсомольская правда-Ростов» губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил, что правительство Ростовской области может переехать на территорию старого автовокзала, что на проспекте Шолохова.

- Есть проекты, которые рассматриваются в настоящее время, - рассказал Василий Юрьевич на волне 89, 8 FM. - Речь идет об использовании 380 гектаров старого аэропортового комплекса. Но для этого нужны генеральные планы, корректировки имеющихся или новых нормативных планов. Не исключаю, что это может быть и, так называемый, «Правительственный квартал». Но нужно понимать, что речь идет об около ста зданий. И если они будут располагаться в одном месте, то сюда будет перенаправлен, в том числе и транспортный поток. А это тысячи автомобилей - в том числе и посетителей, которые надо также стараться куда-то убирать.

Так что работа над проектами еще ведется и о каких-то конкретных решениях говорить рано. Напомним, ранее шли разговоры о создании на месте старого аэропорта жилого квартала по проекту французского архитектора.