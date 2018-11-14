В Ростове-на-Дону в районе Левобережного парка может появиться новый микрорайон

СЕГОДНЯ 20:07 2018-11-14T20:07:06+03:00

Сейчас там уже есть многое для отдыха и досуга. Фото: ПОТЕРЯ Ирина.

Сейчас там уже есть многое для отдыха и досуга

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В Ростове-на-Дону планируется развитие территории вокруг парка Левобережный. Об этом в эфире радио «КП» сообщил донской губернатор Василий Голубев.

- Сейчас это своеобразный, новый, современный центр Ростова-на-Дону, который должен быть комфортным, удобными и притягивать людей не только на футбольные матчи, - подчеркнул Василий Юрьевич. - Только на площадках Гребного канала после его реконструкции в настоящее время могут заниматься люди 14-15 видами спорта. И нам важно задействовать те площади, которые появились в районе стадиона. Но все должно быть очень выверено.

По словам губернатора, важно проанализировать транспортную логистику, в том числе для комфорта людей. Кроме того, бизнес готов идти в ту часть, где уже готов экономический эффект. Поэтому рассматриваются и возможности строительства жилья, новых спортивных комплексов, развлечений и развития.

- Это процесс, который продолжается, но без экспертов и мнений жителей города никаких резких шагов делать нельзя, - заключил Василий Голубев.