2018-11-14T20:10:27+03:00
Общество

В Ростовской области на благоустройство планируют потратить два миллиарда рублей

Речь идет не только об областных, но и федеральных деньгах
Ольга ГОПАЛО
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Гостем студии радио "КП-Ростов" стал губернатор РО Василий Голубев.Гостем студии радио "КП-Ростов" стал губернатор РО Василий Голубев.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростовской области на реализацию программы «Комфортная среда» в следующем году планируется выделить два миллиарда рублей. Речь идет не только об областных деньгах, но и федеральных. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM рассказал глава донского региона Василий Голубев.

- Еще год назад, когда было начало реализации реформы, многие с непониманием смотрели на эту программу, - сообщил он. - Но сегодня стоит очередь из муниципалитетов, готовых представить интересные креативные проекты. Любая отрасль, которая есть, она должна к себе манить. В частности, если построен сквер, то там должна не просто быть заасфальтированная территория или установлены лавочки, но необходимы в числе прочего и навесы, под которыми жители смогут передохнуть в 40-градусную ростовскую жару. В настоящее время получено 76 проектов из всех муниципальных образований, из которых право на реализацию получили 36. Остальным надо учиться. Не проходят проекты в духе «тяп-ляп» и забыли. И уже сейчас могу сказать, что проектов больше, чем наших возможностей. Но будем решать и с возможностями.

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