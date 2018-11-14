В Ростовской области с начала года заработает реформа по утилизации твердых бытовых отходов

СЕГОДНЯ 20:14 2018-11-14T20:14:28+03:00

С начала года на Дону были обнаружены 497 свалок, но большая часть их уже убрана. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В Ростовской области с 1 января 2019 заработает реформа по утилизации твердых бытовых отходов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

- Цель благая, - озвучил в студии радио «КП» Василий Юрьевич. - Мы должны сделать область чистой. Человек должен понимать и цели, и то как реализуется реформа, в том числе, как утилизируется система твердых бытовых отходов. Принципиальная задача - донести до людей как и для чего это нужно.

К слову, только с начала года на Дону были обнаружены 497 свалок, из которых 380 уже ликвидированы. Остальные должны быть убраны до конца этого года.

- Но, сожалению, на их месте появляются новые, - рассказал губернатор. - Как это не печально, но мы все производители мусора, и он не должен быть под ногами, а должен быть утилизирован цивилизованным образом. Поэтому с нового года появится новая техника, места складирования и временного хранения, а также рекультивации.