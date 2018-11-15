Акции ФК "Ростов" выставили на торги

СЕГОДНЯ 09:20 2018-11-15T09:42:19+03:00

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На официальном сайте правительства Ростовской области появилась информация, что на торги выставлены 43,2% акций АО "Футбольный клуб "Ростов". Стартовая цена лота - 22,4 миллиона рублей, за эту цену можно приобрести 104,2 тысячи обыкновенных акций. Чтобы перекупить акции у конкурентов, нужно повышать ставку, шаг - 1,1 млн рублей. Заявки можно подавать до 10 декабря. Купить почти половину клуба может каждый, к участию не допускаются только госучреждения и оффшоры. 14 декабря 2018 года станет известно имя еще одного владельца клуба.

К слову сказать, ФК "Ростов" уже пытались продать весной 2017 года. Тогда замгубернатора Игорь Гуськов заявил, что правительство готово продать "Ростов" по сходной цене - 1 рубль, лишь бы нашлась бизнес-структура, способная его содержать. Но тогда желающих не нашлось. На данный момент правительству области принадлежат 92,4 % акций клуба. Оставшиеся - во владении бывшего ООО "Аврора" и ее основателя Артёма Симонова.