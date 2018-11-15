2018-11-15T09:23:57+03:00
Общество

Жительница Ростовской области получила маткапитал за несуществующего ребенка

Чиновникам лжемать предоставила липовые документы
Ольга ГОПАЛО
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Теперь женщина будет вынуждена заплатить штраф.Теперь женщина будет вынуждена заплатить штраф.
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В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая обманным путем получила материнский капитал. Об этом сообщили в областной прокуратуре. По данным ведомства, инцидент произошел в городе Сальске.

Дело было еще в сентябре прошлого года, когда дамочка обратилось в местное отделение пенсионного фонда, где предоставила чиновникам свидетельство о рождении ребенка. По документам малыш родился в городе Воронеже. Однако бумаги оказались липой.

Как выяснилось позже, документ дамочка купила за 70 тысяч рублей. А полученные от государства деньги, а точнее - государственный сертификат, потратила на строительство жилья и погашение процентов по кредиту.

В отношении женщины возбудили дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Санкциями данной статьи предусмотрены штраф от ста тысяч рублей до полумиллиона, либо лишение свободы на полгода со штрафом в 80 тысяч рублей. И, кроме того, вернуть всю незаконно полученную сумму денег государству.

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