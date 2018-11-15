Гандболистки «Ростов-Дона» разгромили «Луч-РГСУ» с крупным счетом

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-15T09:37:27+03:00

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14 ноября гандбольный клуб «Ростов-Дон» принял на домашней площадке московский «Луч-РГСУ» в рамках чемпионата России. Игра закончилась с рагромным счетом в пользу донских красавиц – 39:13 (19:10).

Уже на первой минуте игрок соперника столкнулся с Полиной Кузнецовой, которая покинула площадку с помощью медиков. Правда, затем вернулась и сразу же забила в ворота «Луча». Кстати, семнадцатый гол «Ростов-Дона» был посвящен Владлене Бобровниковой, которая недавно стала мамой, и забила его подруга олимпийской чемпионки – Анна Сень.

- Донские красавицы действовали не в полную мощь, явно оставляя силы к матчу Лиги чемпионов против французского «Бреста», который должен состояться 17 ноября во Дворце спорта. К тому же, тренер Амброс Мартин с первых минут матча позволил себе экспериментировать с составом. На скамейке запасных остались Юлия Манагарова и Анна Вяхирева, - рассказали в пресс-службе ГК «Ростов-Дон».