2018-11-15T09:29:10+03:00
Общество

“Вы райский цветок": Фанаты в восторге от мини "Мисс Россия" Татьяны Котовой

Модель продемонстрировала фанатам супердлинные ноги
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Мисс Россия» Татьяна Котова в очередной раз предстала перед поклонниками в наряде, от которого просто невозможно оторвать глаз. На фотокарточке она изображена на фоне сердец из цветов в коротком плане, которое только подчеркивает ее супердлинные ноги.

- Я уверена, чтобы не происходило в жизни, мы способны успокоить друг друга, - написала она в Инстаграм. - Мы можем дать опору, силу и поддержку. Нужные слова или тишину, когда это необходимо. Такой должна быть любовь - давать силу там, где ты бессилен.

kottovakottova
Я уверена, чтобы не происходило в жизни, мы способны успокоить друг друга
23208 отметок «Нравится»59 комментариевInstagram

- Вот именно, что должна быть такой любовь, но она, к сожалению, только у единиц, - высказала свое мнение одна из подписчиц.

Фанаты оценили красивый пост, за что поставили больше 23 тысяч лайков. Но больше всего народ обратил внимание на ее внешний вид. Свидетельство тому - многочисленные комплименты, назвав ее "Райский цветок".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчане жалуются на холодные городские автобусы
Гандболистки «Ростов-Дона» разгромили «Луч-РГСУ» с крупным счетом
Жительница Ростовской области получила маткапитал за несуществующего ребенка
Акции ФК "Ростов" выставили на торги
В Ростовской области с начала года заработает реформа по утилизации твердых бытовых отходов
В Ростовской области на благоустройство планируют потратить два миллиарда рублей
В Ростове-на-Дону в районе Левобережного парка может появиться новый микрорайон
Правительство Ростовской области может переехать на место старого аэропорта
В работу общественного транспорта Ростова-на Дону вносят изменения
Губернатор Ростовской области Василий Голубев: «Пробки 10 баллов - это запредельная ситуация»
"Когда не хватило места в транспорте": В Ростове-на-Дону молодой человек ехал домой, зацепившись за движущийся автобус
На трассе Элиста - Зимовники перевернулся микроавтобус, пострадали два человека
Житель Батайска с «розочкой» напал на сотрудника полиции и сломал ему нос
«Секс по дружбе»: Поклонники, увлекшись откровенным декольте звезды Playboy Марии Лиман, советуют фильмы к просмотру
«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности
«Ноги моей мечты»: поклонники восхищаются фото Виктории Лопыревой, одетой не по сезону
В Ростовской области за незаконную прописку иностранца хозяина жилплощади оштрафовали на 10 тысяч рублей
В Ростовской области ищут 26-летнего Антона Моисеенко
Автоинспекторы наказали дрифтеров за гонки на Театральной площади