“Вы райский цветок": Фанаты в восторге от мини "Мисс Россия" Татьяны Котовой

СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-15T09:29:10+03:00

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«Мисс Россия» Татьяна Котова в очередной раз предстала перед поклонниками в наряде, от которого просто невозможно оторвать глаз. На фотокарточке она изображена на фоне сердец из цветов в коротком плане, которое только подчеркивает ее супердлинные ноги.

- Я уверена, чтобы не происходило в жизни, мы способны успокоить друг друга, - написала она в Инстаграм. - Мы можем дать опору, силу и поддержку. Нужные слова или тишину, когда это необходимо. Такой должна быть любовь - давать силу там, где ты бессилен.

kottova Я уверена, чтобы не происходило в жизни, мы способны успокоить друг друга

- Вот именно, что должна быть такой любовь, но она, к сожалению, только у единиц, - высказала свое мнение одна из подписчиц.

Фанаты оценили красивый пост, за что поставили больше 23 тысяч лайков. Но больше всего народ обратил внимание на ее внешний вид. Свидетельство тому - многочисленные комплименты, назвав ее "Райский цветок".